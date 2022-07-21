 

Министр иностранных дел Венгрии обсудит покупку газа с Новаком, Мантуровым

21.07.2022, 15:18, Разное
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В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится с Александром Новаком, вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Они обсудят вопрос о закупке дополнительного газа.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ранее пояснила РИА Новости, что переговоры между министрами иностранных дел РФ и Венгрии Сергеем Лавровым (и Петером Сийярто) состоятся в Москве в четверг.

Согласно сообщению, Петер Сийярто, министр иностранных дел и экономических отношений Венгрии, в четверг отправится в Москву, где встретится с Александром Новаком (вице-премьер), отвечающим за энергетические вопросы, и Денисом Мантуровым, вице-премьером и министром промышленности и торговли.”

Следует отметить, что правительство закупило на 700 миллионов кубометров больше природного газа, чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии. Для этого глава Министерства иностранных дел также отправится в Москву.

В заявлении говорится, что министры иностранных дел РФ и Венгрии проведут совместную пресс-конференцию во второй половине дня.



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