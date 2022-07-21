Чуть больше одежды, пожалуйста – Личное мнение

Любонька Успенская — хорошая, наверное, женщина, и весьма пожилая.



Фото: Соцсети

Обсудим сексуальность пожилых женщин?

Я не отрицаю, что пожилая женщина может хотеть и любить заниматься сексом, хоть это и редкость.

С возрастом уровень гормонов падает, а, значит, и похотливые мысли и желания замещаются более светлыми.

Но даже если пожилая дама хочет вести активную половую жизнь, зачем оголяться-то на публике, демонстрируя свою давно живущую плоть?



Фото: Соцсети

Есть сексуальность — это реакции человека на секс. А есть сексапил — то есть призыв к сексу.

Так вот явный призыв к сексу — в одежде, жестах, поведении — лучше всё-таки оставить молодым.

Голые ляжки бабки, которыми она призывно завлекает в свою плоть, выглядят, на мой взгляд, мягко говоря, не очень.

Когда молодая девка завлекает, на её призыв многим хочется ответить. Когда это же делает бабка, большинству хочется отвернуться и не смотреть.

У всего, кроме бессмертных произведений искусства, есть срок годности. У возможности женщины трясти вторичными половыми признаками, не вызывая у окружающих желания покрутить пальцем у виска, срок годности очень короток.



Фото: Соцсети

Памела Андерсон какая зажигалка была со своими силиконовыми бидончиками наперевес, а теперь, когда их вывалит, так и хочется ей сказать: «Да спрячь ты их уже, убери подальше». Чуть больше одежды, просто нужно чуть больше одежды.

Сами-то ещё трясёте или уже попрятали?

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