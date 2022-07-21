Paradox Interactive запретила играющим за Россию вторгаться в Польшу

Шведская компания Paradox Interactive выпустила срочные обновления для игр Heart of Iron, Europa Universalis IV и Crusader Kings III.

Они убирают возможность объявлять войну Польше и захватывать её территории для пользователей, играющих за Россию. Руководство компании объяснило это регуляторными требованиями Евросоюза.

Согласно принятому недавно седьмому пакету антироссийских санкций, на территории Евросоюза запрещено одобрение и поддержка вторжения российских войск на территорию сопредельных государств. Речь идёт в том числе об исторических событиях – к примеру, нельзя выражать одобрение итальянским походам Суворова, а также одобрять разгром войск Наполеона.

В игровой механике законы имплементировали реализовали следующим образом: после попытки объявления войны Польше у пользователя откроется страница сайта Еврокомиссии, разъясняющая юридические последствия такого решения. После этого игроку автоматически засчитают поражение, а его данные передадут европейским правоохранительным органам.

– Россия не должна нападать на Польшу и другие соседние страны. Невозможно даже допустить, чтобы это произошло когда-либо в прошлом или в обозримом будущем, – пояснил гейм-директор Paradox Interactive Абдулла Тигурдссон.

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