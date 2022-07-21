 

Мишустин одобрил лозунг концерна «Калашников»

21.07.2022, 14:16, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин оценил лозунг концерна «Калашников», который звучит следующий образом: «Мы гордимся нашей работой». Премьер назвал его очень правильным.

Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн «Калашников», где и оценил новый лозунг концерна, передает РИА «Новости».

АО «Концерн «Калашников» – один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран мира. Сейчас в компании работают более 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Центральный НИИ точного машиностроения (входит в Ростех) будет передан в состав концерна «Калашников».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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