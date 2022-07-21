 

Песков объяснил, почему нельзя нарастить объем поставок по «Северному потоку»

21.07.2022, 14:16, Новости дня
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Технологические проблемы не позволяют нарастить объем поставок по «Северному потоку», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Предлагаю вам внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки – неполадки, зафиксированные компанией Siemens – и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление. Это технологические причины, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее в Кремле назвали «Северный поток» фактором энергобезопасности.

В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.

Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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