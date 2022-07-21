Великобритания пообещала Киеву новые поставки артиллерии и противотанкового оружия

Британская сторона решила передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения, сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес.

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине средства для защиты страны», – сказал Уоллес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Также Лондон поставит Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и свыше 50 тыс. боеприпасов.

Ранее американские СМИ сообщали, что страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить «успехи» украинских военных.

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