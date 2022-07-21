 

Великобритания пообещала Киеву новые поставки артиллерии и противотанкового оружия

21.07.2022, 14:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британская сторона решила передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения, сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес.

«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине средства для защиты страны», – сказал Уоллес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Также Лондон поставит Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и свыше 50 тыс. боеприпасов.

Ранее американские СМИ сообщали, что страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить «успехи» украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / Audi начала продажи в РФ обновленной Audi Q5

15.10.20 / Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен

17.11.20 / Сползание Мадагаскара приведет к образованию нового океана

06.09.20 / МИД Украины осудил «травлю» и «распятие» Фокина

20.09.21 / Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям двух научных институтов, их обвиняют в растрате 42 млн грн

23.12.21 / “Гріх маю”. Буткевич перепела украинскую народную песню. Аудио

26.11.20 / Кличко выпустил книгу со своими знаменитыми цитатами

03.06.21 / Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ

29.03.21 / В Соединенных Штатах готовы потратить $200 млн на искусственное солнечное затмение

14.01.22 / В Минфине заявили о возможности РФ выдержать новые санкции США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика