Великобритания пообещала Киеву новые поставки артиллерии и противотанкового оружия
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Британская сторона решила передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения, сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес.
«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине средства для защиты страны», – сказал Уоллес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Также Лондон поставит Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и свыше 50 тыс. боеприпасов.
Ранее американские СМИ сообщали, что страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить «успехи» украинских военных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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