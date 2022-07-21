«На модернизацию уйдут годы» – аномальная жара выявила уязвимость британской инфраструктуры

Экстремальное повышение температуры вызвало транспортный коллапс в некоторых регионах Соединённого Королевства. В правительстве признают, что понадобится не один десяток лет, чтобы подготовить железные и автомобильные дороги к подобным погодным изменениям, пишет The Times.



AP

Великобритания столкнулась с «транспортным хаосом». На фоне аномальной жары в стране трескаются железнодорожные пути и плавятся автомобильные трассы. При этом, по признанию чиновников, потребуются десятилетия, прежде чем инфраструктура сможет выдерживать подобные высокие температуры, пишет The Times.

В Регби, Бирмингеме и Карлайле пришлось срочно эвакуировать пассажиров поездов, когда из-за небывалого зноя на железнодорожное полотно обрушились линии электропередач. Лондон оказался фактически отрезан от севера, а основные линии восточного и западного побережья были закрыты, отмечает издание.

Железнодорожный оператор Network Rail сообщил, что количество пассажиров снизилось на 40% по сравнению с прошлой неделей, и предупредил о возможных дальнейших перебоях с движением. По словам представителей компании, температура на рельсах может быть на 20 °C выше температуры воздуха, что иногда приводит к их «расширению, деформации и поломке».

В некоторых частях страны муниципальные власти покрыли автомобильные дороги щебнем и песком для защиты поверхности. Полиция заявила, что палящее солнце превратило участок шоссе в Кембриджшире в «скейт-парк».

На вопрос журналистов, сколько времени потребуется, чтобы укрепить инфраструктуру, министр транспорта Грант Шаппс ответил: «По правде говоря, уйдут десятилетия, чтобы заменить всё это. То же самое относится к гудронированному покрытию дорог». По его словам, модернизация будет долгим процессом, поскольку страна не привыкла к подобным перепадам температур, вызванным глобальным потеплением.

Председатель Альянса асфальтовой промышленности Рик Грин сказал, что дорожное покрытие не плавится, но битум в нём может размягчиться, что делает материал подвижнее. При длительных периодах жары «возрастает риск необратимой деформации поверхности», предупредил он.

Кроме того, температурный рекорд привёл к резкому увеличению числа обращений в службу экстренной помощи и лёг дополнительным бременем на больницы. В стране также продолжило расти число утонувших, поскольку пловцы игнорируют предупреждения об опасности открытой воды.

С начала недели в Соединённом Королевстве прекратили работу по меньшей мере 80 школ. Но правительство призвало учебные заведения не закрываться во время аномальной жары, чтобы свести к минимуму пробелы в обучении детей, вызванные пандемией, обращает внимание The Times.