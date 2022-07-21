Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!

Пока Максим Галкин широко анонсирует в соцсетях свои зарубежные концерты, его прежние поклонники-россияне не могут сдержать эмоций и зачастую пишут нелицеприятные вещи в комментариях. Люди не стесняются называть юмориста предателем и прямо спрашивают, собирается ли он продолжать поливать грязью родину на своих выступлениях в разных странах мира.

Кто-то же и вовсе уже поставил крест на самом Галкине, но очень хочет, чтобы тот вернул на родину наше народное достояние – Аллу Пугачеву.

“Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь,” – потребовали возмущенные подписчики.

У людей сложилось мнение, что именно предатель Галкин заставил артистку уехать, а теперь она с детьми давно хочет вернуться домой, но якобы муж ей этого не позволяет. Сам же Галкин нашел это требование забавным и даже попытался отшутиться в ответ, заметив, что Аллочка не “шифоньер” какой-нибудь. Впрочем, вряд ли ему удалось убедить разгневанных его поведением россиян.

Напомним, что сама Алла Пугачева упорно молчит относительно сложившейся ситуации и публично не поддерживает позицию мужа, настроенного против действий российских властей. Вероятно, именно поэтому всю ответственность за бегство из страны люди возлагают на Максима Галкина.