 

Новая поликлиника в Свиблове готова на 80%

21.07.2022, 14:10, Разное
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Поликлиника появится по адресу улица Уржумская, владение 4/1. Она рассчитана на 750 посещений в смену.

“Сейчас там проводятся пусконаладочные работы и устройство внутренних инженерных систем, а также отделочные работы”, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В здании будет удобное зонирование помещений. Самые часто посещаемые кабинеты расположат на первых этажах, на верхних разместятся административные помещения.

Прием в новой поликлинике будут вести врачи общей практики, педиатры, хирурги, неврологи, урологи, кардиологи, отоларингологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи. Для учреждения закупят современное оборудование: аппараты УЗИ, рентген, маммограф, рентген и другую медицинскую аппаратуру.

Поликлиника на Уржумской будет работать по новому московскому стандарту. Там организуют отдельные входы для детского и взрослого отделения. Отдельный вход будет для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты врачей в поликлинике расположат так, чтобы максимально исключить вероятность возникновения очередей. Кабинеты медиков оснастят эргономичной мебелью, для них оборудуют уютные комнаты отдыха, где можно решить рабочие вопросы и перекусить.

Позаботятся и о пациентах. По новому московскому стандарту посетители ожидают приема врача в комфортных помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

Ранее в Свиблове после капитального ремонта открылся центр государственных слуг “Мои документы” по адресу Игарский проезд, дом 8. Там можно с сфотографироваться на документы, оплатить пошлины, совершить другие платежи. В обновленном офисе оборудовали отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

В центре госуслуг установили современную мебель, отремонтировали интерьер. Централизованные системы вентиляции и кондиционирования обеспечивают в здании комфортный микроклимат.

Также в центре госуслуг оборудовали комнату матери и ребенка, игровую зону. Здание сделали удобнее для маломобильных посетителей.



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