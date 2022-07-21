 

Компания NISSAN представила в Японии новый кроссовер X-TRAIL 2023 года

21.07.2022, 13:55, Разное
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Японская компания Nissan объявила о начале приема заказов на обновленный кроссовер Nissan X-Trail на местном рынке.

Автомобиль так и не поступил в продажу в России, однако приобрести модель в Японии можно по цене от 3,19 млн иен. Японские клиенты смогут приобрести исключительно гибридную версию кроссовера. Под капотом установлен 140-сильный бензиновый мотор и электродвигатель. В базовой комплектации суммарная мощность достигает 198 л.с.

Официальная премьера нового кроссовера Nissan X-Trail состоялась летом прошлого года. Данный экземпляр выгодно отличается от предшественника привлекательным кузовом, который максимально отличается от предшественника.



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