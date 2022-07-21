Бесспорно, полезное занятие, но с некоторыми оговорками: как пожилым людям избежать рисков для здоровья при работах в саду и на огороде

Иметь свой собственный загородный участок – это большое счастье и настоящая роскошь сегодня. Здесь можно отдыхать и наслаждаться природой, а еще разбить собственный огород и ежегодно собирать урожай. Работа в саду на свежем воздухе полезна людям всех возрастов. Но будьте осторожны: представителям старшего поколения следует соблюдать технику безопасности на собственном огороде.

Организация сада и огорода

Садовый участок следует поделить на отдельные зоны по их функциональному назначению. Выделите место для посадки культурных растений и зоны для отдыха. Организуйте между ними удобные дорожки. Четко спланированный участок выглядит аккуратно, и за ним намного удобней ухаживать.

Людям пожилого возраста следует вдумчиво подходить к организации огорода. Сажайте столько растений, сколько урожая вы планируете собрать. Сделайте грядки удобными для обработки, вы можете их поднять относительно поверхности земли. Думайте о своем комфорте: кому-то удобно использовать легкое переносимое складное кресло для отдыха, кто-то пользуется строительными наколенниками. Ориентируйтесь на собственную физическую форму и ощущения. Предусмотрите дополнительные лавочки и прочие места для отдыха.

Режим труда и отдыха

Выбирайте удобную одежду по погоде для работы в огороде. В солнечные дни используйте защитный крем от солнца и надевайте головной убор. Откажитесь от садовых работ в аномально жаркие дни. Самые необходимые действия вы можете сделать рано утром или вечером.

Заботьтесь о своих растениях с перерывами. Делите все запланированные дела на блоки и обязательно отдыхайте между ними. Старайтесь чередовать между собой разные виды деятельности. Выполнение однообразных движений с большим количеством повторов может стать причиной мышечной боли на следующий день.

Избегайте острых углов

На личном участке очень важно постоянно следить за чистотой дорожек. Желательно, чтобы все тропинки были выложены нескользким материалом. Для людей пожилого возраста следует сократить количество ступенек. Убирайте с дорожек опавшие листья и прочий мусор. При наличии скользких поверхностей в качестве временного решения можно положить на них резиновые коврики.

Не наступайте на грабли

Садовый инвентарь может быть источником потенциальной опасности. Это только в комедийных телешоу грабли, прилетающие в лоб главному герою, кажутся смешными. В реальности такая ситуация станет причиной травмы. Выделите и обустройте место для хранения садового инвентаря. Убирайте все используемые предметы сразу после завершения работы.

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Наши соотечественники привыкли накапливать на приусадебных участках вещи под девизом «В хозяйстве пригодится». Постарайтесь избавиться от такой привычки. Храните только необходимые и использующиеся предметы. Помните: любая вещь случайно упавшая в траву и забытая, может стать вашим врагом при случайном падении.

Берегите спину

Пожилые огородники очень часто страдают от болей в спине. Работайте на грядках в правильных позах, никогда не стойте слишком долго, согнувшись пополам. Обрабатывать свои посадки можно, присев на корточки или на специальную низкую скамеечку. При необходимости поднять что-то с земли не нагибайтесь, а сгибайте колени с прямой спиной до тех пор, пока не дотянетесь до нужной вещи. Рассчитывайте вес при подъеме тяжестей. Мешки с компостом и кадки с крупными растениями лучше не пытаться поднимать самостоятельно.

Используйте тачки и тележки для более комфортного перемещения грузов. При необходимости фасуйте все переносимое в емкости и пакеты небольшого объема.

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Да будет свет!

Летом очень приятно работать и отдыхать на свежем воздухе в сумерках. Сделайте уличное освещение на своем участке. Используйте для этого декоративные фонарики на солнечных батареях и современные светильники с датчиками движения. Особенно актуален этот совет для домовладений, в которых туалет и прочие хозяйственные постройки находятся отдельно от жилого дома.

Удобрения на вашем участке

Современная химическая промышленность радует разнообразием средств для подкормки растений и борьбы с вредителями. Используйте их с осторожностью. Перед применением внимательно изучите инструкцию и четко ей следуйте. Во время разведения и применения препаратов обязательно надевайте перчатки и респиратор. После завершения обработки тщательно мойте руки и лицо.

Аптечка садовода

Контактировать с природой очень приятно и полезно для здоровья. И все же даже во время пребывания на собственной даче следует не забывать о потенциальных опасностях. Отдых за городом может быть омрачен укусами насекомых, бытовыми травмами и пищевыми отравлениями. Заведите на даче аптечку и наполните ее препаратами, необходимыми для быстрого оказания медицинской помощи в случае возможных проблем.

Защищайтесь от укусов насекомых закрытой одеждой и специальными отпугивающими спреями или мазями. Следите за личной гигиеной, храните продукты питания правильно. Не ленитесь обрабатывать даже самые мелкие царапины, полученные во время садовых работ. При возникновении ощутимого стойкого недомогания избегайте самолечения и обращайтесь к специалистам.