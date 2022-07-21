Политика: В США достали старые методички по развалу России

На стол Джо Байдену легло обращение «Лиги свободных наций», которая претендует на представительство нацменьшинств нашей страны в «борьбе народов РФ за независимость». На Западе из ниоткуда возникла целая сеть бурятских, тувинских, башкирских и даже этнически русских сепаратистских ячеек. В Вашингтоне явно достали из архива методички конца 1950-х годов, но на что США рассчитывают сейчас?

В конце прошлой недели активисты некоей «Лиги свободных наций», которая, по их собственным словам, объединяет представителей «порабощенных Кремлем народов», обратились к президенту США Джо Байдену. «Нашим обращением мы приобщаемся к проведению Недели порабощенных народов, которая ежегодно проходит в США с момента принятия в 1959 году соответствующей Резолюции Конгрессом», – говорится в заявлении. «Лига» оповестила о том, что в эти выходные проведет митинги в «разных странах мира» (правда, были упомянуты только американские Нью-Йорк, Филадельфия и Кливленд).

Представители организации также «решили приехать в Вашингтон, поскольку важно заявить нашу позицию и лишить монополии Москву, претендующую безраздельно выступать от имени наших стран». Судя по обращению, «странами» инициаторы акции считают регионы России, где живут «татары, башкиры, буряты, ингерманландцы, казаки, калмыки, эрзяне», якобы требующие «деколонизации» при помощи «демократических стран» – то есть поддержки Запада в выходе из состава России. В обращении утверждается, что «автохтонные народы» РФ не желают участвовать в спецоперации российских войск на Украине.

Сразу следует пояснить некоторые детали. Сообщение разместил портал «Идель.Реалии» – татаро-башкирский филиал Радио «Свобода» (обе структуры признаны иностранными агентами в России). «Свобода» и ее национальные подразделения, напомним, официально финансируются правительством США.

«Используя против РФ национал-сепаратистов, Штаты действуют по той же парадигме, какую я слышал в свое время от плененных в Донбассе украинских военных. Эти украинцы говорили, что Россию развалят изнутри. В Киеве сейчас не верят в то, что они нас героически победят в открытом бою. Там как раз верят в то, что Украине надо подождать, и Россия развалится сама собой. Тому поспособствуют санкции, снижение уровня жизни, протесты, этнический сепаратизм и, наконец, революция. Тогда Россию можно будет брать голыми руками», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Как отмечают эксперты, после начала специальной военной операции на Западе в среде эмигрантов из РФ стали регулярно возникать все новые этносепаратистские проекты. Как отмечают авторы Telegram-канала «Рыбарь», в конце мая был создан фонд «Свободная Бурятия», который распространяет фейки о российской армии и выступает за «избавление бурят от клейма главных защитников «русского мира». Во главе фонда – Александра Гармажапова, бывшая сотрудница портала «Кавказ.Реалии» – еще одного подразделения Радио «Свобода», признанного иноагентом. Гармажапова эмигрировала в США, сейчас, вероятно, перебралась из Вашингтона в Прагу.

Один из логотипов «Свободной Бурятии» фактически повторяет эмблему, более известную как «Кулак Сороса», – символ цветных революций,

– отмечают авторы «Рыбаря». В июне по тому же образцу было создано движение «Новая Тува», во главе которого стоит бывший депутат заксобрания Тувы Эрес Кара-Сал, эмигрировавший в мае. Оба движения собирают данные о тувинцах и бурятах, участвующих в СВО, и угрожают санкциями руководству республик. К той же линейке вновь созданных националистических структур относятся: «Башкирский национальный политический центр» («Башнацполит») во главе с бежавшим в Литву башкирским националистом Русланом Габбасовым, и появившаяся почти синхронно инициатива «Калмыки против войны», за которую отвечает Дорджи Манджиев, живущий в Филадельфии.

Все эти структуры аффилированы с упомянутой выше «Лигой свободных наций» (Free Nations League). Эта структура, которая обратилась в администрацию Байдена, до последнего времени особо не проявляла себя. Telegram-канал «Лиги» был создан только 11 июня. Из более-менее медийно известных персоналий в руководстве организации представлены несколько эмигрантов, живущих в США и Британии.

Это, в частности: Рафис Кашапов – ранее неоднократно судимый по ст. 282 УК РФ («Разжигание национальной розни») активист признанного экстремистским «Татарского общественного центра», а также Доржо Дугаров – бывший сотрудник компании ЮКОС Михаила Ходорковского и лидер бурятской молодежной организации «Яблока», в 2014 году привлеченный к ответственности за демонстрацию нацистской символики. Кроме того, упомянут один из основателей активной в 1990-е годы неонацистской «Народной национальной партии», коренной москвич Вячеслав Демин, который, впрочем, представлен как этнический «казак». При всей курьезности, последнее обстоятельство немаловажно – о чем несколько ниже.

Параллельно с «Лигой свободных наций» и, возможно, в связи с ней с мая действует «Форум свободных народов России» (ФСН) с участием тех же Кашапова, Габбасова, но также – экс-главы МИД Польши Анны Фотыги и бывшего депутата Госдумы, а ныне несистемного оппозиционера Геннадия Гудкова. «Гудков – потенциальный предатель. Эти люди давно не чувствуют грани между своими личными нереализованными комплексами, личными антироссийскими взглядами и желанием развалить Россию, в частности, с помощью национал-сепаратистов», – заметил по этому поводу депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Первое мероприятие ФСН прошло 8 мая в Варшаве, очередное заседание намечено на 22–24 июля в Праге. Главным гостем должен стать Пол Гоббл – американский специалист по этническим вопросам России, в чьем послужном списке: работа спецсоветником Госдепа по советской национальной политике, пост аналитика ЦРУ и директора по вопросам вещания Радио «Свобода». ФСН ставит целью «структурную реконструкцию постимперской России», то есть расчленение нашей страны примерно на тридцать «независимых государств», от Московии и независимых окрестностей Петербурга («Ингерманландии») до Дальневосточной республики.

Участники ФСН уже успели обратиться к национальным и региональным элитам стран ООН начать создание национальных переходных правительств в изгнании, чтобы международное сообщество вело диалог не с Москвой, а с этой переходной администрацией. А на ноябрь Форум даже запланировал созвать некую «международную конференцию по мирной деколонизации и территориальному устройству построссийского пространства с участием государств» – членов Совбеза ООН. Последнее звучит особенно абсурдно, учитывая, что в число постоянных членов СБ ООН входит Россия, а также Китай, который явно не поддерживает антироссийские инициативы Запада.

К слову, название «Форум свободных народов России» напоминает власовский «Комитет освобождения народов России» (КОНР, 1944–1945 годы, под эгидой Третьего рейха) и его непосредственного преемника – «Союз борьбы за освобождение народов России» (СБОНР), который действовал в 1947–2000 годах уже при покровительстве Соединенных Штатов.

Авторы обращения «Лиги свободных наций» к Джо Байдену упомянули принятую еще при Дуайте Эйзенхауэре резолюцию Конгресса США о порабощенных народах, которой тогдашний глава Белого дома придал силу закона. В его исполнение каждый президент США, включая и Байдена, объявляет третью неделю июля Неделей порабощенных народов, которые требуют американской поддержки для своего «освобождения». В резолюции 1959 года, помимо реально существующих, хотя и зачастую неправильно названных («Белая Рутения» вместо Белоруссии), была упомянута фантастическая «Казакия», также якобы нуждающаяся в освобождении от советского тоталитарного гнета. Теперь к «этническим казакам» добавились не менее фиктивные «ингерманландцы».

Как бы то ни было, существовавшие после Второй мировой войны в эмиграции прибалтийские, украинские, северокавказские и другие националистические структуры пользовались системной поддержкой со стороны руководства США и стран Западной Европы. «Запад уже разыгрывал карту этносепаратизма в игре против нашей страны, создавая и подпитывая такие организации, как, например, «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация»). Сюда же относятся и внушения жителям юго-запада империи о том, что, оказывается, есть такая нация – украинцы», – отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев, член парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«В США в плане использования против РФ этносепаратистов пользуются старыми рецептами. В Штатах помнят, что в 1990-х годах Россия едва не развалилась по этническому признаку, – отмечает депутат Бородай. – Этносепаратизм тогда был в моде на национальных окраинах, представлял реальную угрозу. Тому свидетельство – две чеченские кампании, первая из которых закончилась позорным для РФ Хасавюртовским миром». Неудивительно, что в заявлениях новых «пацифистских» структур часто фигурирует «Чеченская республика Ичкерия» – сепаратистское образование, не существующее даже номинально после 2007 года, но чьего признания сейчас добивается Верховная рада Украины.

Абсолютное большинство жителей Северного Кавказа не разделяет лозунги этнического сепаратизма, подчеркнул депутат от Дагестана Хамзаев. «Если эти люди будут нам, дагестанцам, рассказывать, что они хотят дать нам свободу от России, то мы, дагестанцы, в рамках воспитательной программы объясним им что нужно на доходчивом русском языке. Расул Гамзатов от лица нашего народа однажды сказал: «Мы в Россию добровольно не входили и добровольно из состава РФ не выйдем», – подчеркнул собеседник.

При этом следует признать, что бежавшие на Запад и в страны Ближнего Востока «ичкерийцы» и боевики так называемого Имарата Кавказ вновь активно проявили себя в боевых действиях в Донбассе. С 2014 года в структуре ВСУ действуют батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура. Уже 26 февраля последний номинальный глава «Ичкерии» Ахмед Закаев от своего имени предложил Украине помощь европейской чеченской диаспоры в целях «последующей деоккупации Чеченской Республики».

«Сейчас сепаратисты получили аванс от США, денежку им надо отработать. Западу это нужно, потому что там заложен большой бюджет на развал России, этот бюджет надо осваивать. Осваивать его только с помощью поставок HIMARS Украине нельзя, нужны какие-то другие рабочие линии. В США в плане использования против РФ этносепаратистов пользуются старыми рецептами»,

– указывает Бородай.

Матвейчев соглашается с коллегой-депутатом: Запад рассчитывает на то, что санкции на фоне критики Запада в отношении спецоперации, или – наоборот – недовольство россиян недоведением спецоперации до конца, вызовет массовые выступления, и тогда на первый план будут выдвигаться «борцы за свободу». «Как РФ на это реагировать? Нужно понять самое главное: любой националист, получает он деньги от Запада или нет, своей позицией, действиями и заявлениями в любом случае способствует этническому расколу нашей страны. Поэтому уместно было бы их всех считать иностранными агентами со всеми вытекающими юридическими последствиями», – считает собеседник.

«Надо понимать, что верхушка этих этносепаратистов, которая собирается в Праге, – самая слабая их часть. Это – отрабатывающие деньги кликуши. В РФ есть пятая колонна, которая далеко не вся сейчас из РФ выехала в Чехию, Израиль или еще куда. Эта пятая колонна засела глубоко, до нее надо добираться. Поэтому нельзя сказать, что у этносепаратистов совсем слабые надежды на кризис в нашей стране. В той же Москве немало людей, имеющих отношение к большим деньгам и ресурсам, и эти люди действуют сейчас из пораженческих для РФ мотивов».

От угрозы этносепаратизма, пятой колонны внутри РФ Россию спасет окончательная военная победа над киевским режимом, посредством которого Запад ведет против нас войну на уничтожение, подчеркнул Бородай.

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