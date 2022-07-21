 

В Петербурге раскрыта торговавшая наркотиками в даркнете преступная группа

21.07.2022, 13:35, Новости дня
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В Петербурге задержали преступную группу из 11 человек, их подозревают в продаже наркотиков через торговую площадку в даркнете, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции «Канал – Невский щит» были задержаны 11 активных участников и организаторов данной преступной группы, проживающих в Петербурге и Ленинградской области», – сказал собеседник ТАСС.

Правоохранители выяснили причастность подозреваемых к 126 ранее нераскрытым уголовным делам по статьям «Незаконный оборот наркотических средств». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».

Подозреваемые, по версии следствия, в январе 2020 года создали на площадке «Гидра» магазин Gagarin Shop, где продавали мефедрон, гашиш, амфетамины, кокаин, марихуану и МДМА.

Эти вещества продавали через тайники-закладки в Петербурге, Москве, 12 регионах европейской части России, в Карелии, Крыму, Хабаровском, Краснодарском и Пермском краях.

После ликвидации «Гидры» сайт Gagarin Shop был зарегистрирован с новым доменом на другой площадке даркнета – Mega.

В числе задержанных – руководитель преступной группы, житель Петербурга 1965 года рождения, 29-летний организатор интернет-магазина, 34-летний куратор торговой площадки, 27-летний фигурант, занимавшийся хранением, перевозкой и распределением товара.

Также задержаны содержавшие плантации марихуаны в Ленобласти двое мужчин, трое курьеров-закладчиков, две женщины – бухгалтер и закладчица.

Восьмерых задержанных отправили в СИЗО, бухгалтера посадили под домашний арест, двум фигурантам меру пресечения пока не избрали.

Силовики после задержания нашли 738 тайников с наркотиками в Ленобласти и Петербурге. При обыске по месту проживания подозреваемых нашли порядка 20 кг наркотиков, приготовленные к сбыту закладки и четыре машины.

По данным источника, с сентябре 2021 года по июль 2022 года в рамках документирования деятельности магазина полиция задерживала 10 закладчиков, все они остаются под арестом.

Напомним, в апреле в Москве арестовали одного из основателей площадки по продаже наркотиков «Гидра» в Сети Дмитрия Павлова.

До этого в апреле в Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra. Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу в теневой части интернета, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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