 

Песков: Даже жесткие рестрикции не приводили к смене позиций стран

21.07.2022, 13:35, Новости дня
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Никакие, даже самые жесткие рестрикции никогда не приводили к смене позиций стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о новых санкциях против России.

«Нет, такого ощущения нет. Пока с завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые санкции, хотя нам очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, что те страны, против кого вводятся, как-то меняли свою позицию. Тем более это не происходит и с нашей страной», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Пескова, американцы прагматичнее европейцев в вопросе выгодных себе корректировок санкций.

«Мы видим, что Европейский союз предпочитает, даже маниакально, придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а, главное, не столько их интересам, а сколько вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от этих санкций и от последствий, которые вызывают эти решения Евросоюза. Тут еще нужно не забывать, что гораздо более прагматичны в том плане американцы. Они весьма оперативно, используя их гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам», – отметил он.

Ранее совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, а также расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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