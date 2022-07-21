Скандалы: Медиаотказники

Почему Ринат Ахметов передумал быть олигархом

Год назад президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект «Закона об олигархах». На днях самый богатый человек Украины – Ринат Ахметов – лишил себя возможности быть олигархом. И разрушенные до основания заводы в Мариуполе и на Донбассе здесь ни при чем. Кому достанутся украинские телеканалы, оставшиеся сиротами? Владельцы избавляются от них, чтобы избежать госклейма «олигарх».

Закон

В законопроекте давалось определение понятию «олигарх» и регламентировались отношения чиновников с подобными лицами. Олигарх по-украински – человек, подтвержденная стоимость активов, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов (сейчас для трудоспособных взрослых он составляет 2600 грн, то есть примерно $85).

В реестр олигархов впишут тех богатеев, кто имеет значительное влияние на украинскую политику и экономику и контролирует какие-то сегменты медиапространства.

В стране разгорелись жаркие споры о том, нужен ли этот закон, хорош ли он. Публичные дебаты, дискуссия в Раде и в СМИ явно были проплачены самими олигархами. Раскол по этому вопросу произошел даже в пропрезидентской партии «Слуга народа», в парламенте Украины, где она имеет большинство. Негативное отношение к идеологии документа и откровенное затягивание процесса его принятия стоили должности спикеру Рады Дмитрию Разускову. Президент все же сумел собрать голоса депутатов. За законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархов)» проголосовало 279 депутатов при 226 необходимых.

Будущий список олигархов примерно известен. По предварительным прикидкам, туда попадают 13 человек. Самые известные – это богатейшие люди Украины: Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Петр Порошенко, Игорь Коломойский. Хотя последний – после того как у него отобрали Приватбанк – вроде бы уже и не монополист…

Закон добавил популярности Зеленскому в народе, но главное, о чем нужно сказать: он не предусматривает пересмотра существующего положения вещей. Ни тюрьма, ни конфискация, ни лишение внуков прав наследования никому не грозят. Никто не собирается пересматривать итоги дикой приватизации 30-летней давности, когда все сырьевые и индустриальные ресурсы богатейшей страны оказались в руках нескольких семей.

Телевизор

Все телеканалы Украины являются частными, и сразу после принятия закона по тем, что принадлежат олигархам, прокатилась волна ненависти к Владимиру Зеленскому. Тщательный, специальный подбор спикеров, комплементарный разговор с гостями в студии, недопуск тех лиц, кто может сказать что-то неожиданное… Во всех ток-шоу, на всех каналах – без умолку выступали экс-спикер Дмитрий Разумков, которого там стали дружно прочить в президенты на будущих выборах, и вернувшийся после отпуска и политической неопределенности экс-министр МВД Арсен Аваков – ему телевизионщиками уже обещано кресло премьера…

Почему же богатым гражданам Украины так не хочется попасть в реестр олигархов, если потерей денег им это не грозит?

Потому что лицам, официально отнесенным к олигархам, будет запрещено делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации. Кроме того, государственные служащие должны будут подавать декларации о контактах с олигархом или его представителем. Эта норма будет касаться президента, председателя парламента и его заместителей, депутатов, членов правительства и других.

На то, чтобы из олигархов превратиться в «простых бизнесменов», им было дано шесть месяцев – до апреля нынешнего года.

Понятно, что в конце февраля военная спецоперация отодвинула все подобные проблемы с медиа-активами на какой-то задний план. Тем более телевидение стало работать в совершенно иных форматах. Показательно ровный со всеми враждующими партиями, неувядающий высокооплачиваемый телеведущий Савик Шустер остался где-то в теплых странах, депутаты из разных партий кто покинул страну, кто опасается светиться на экране. В условиях общей угрозы и риторика стала общей, часть ранее конкурирующих телеканалов объединились.

Но оказалось, что олигархи помнят о законе и реестре, который Зеленский когда-то все же утвердит. И они стали потихоньку стирать свои фамилии из уставов опасных ООО.

В декабре 2021-го года кандидат в официальные олигархи Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета одного из крупнейших и самых популярных телеканалов Украины «1+1». Нацсовет по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО ТРК «Студия 1+1». Изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала бенефициарного владельца Коломойского.

Петр Порошенко, чтобы выйти из-под действия закона об олигархах, переписал свое имущество на доверенных лиц. Львиной долей его бизнеса теперь владеет сын Алексей. Тем не менее, в апреле Набсовет выключил находящиеся под контролем его семьи «Прямой» и «5 канал» из цифрового эфира.

Ахметов

Богатейший из украинцев Ринат Ахметов организовал более замысловатую интригу. На днях он заявил, что передает лицензии телеканалов и изданий государству – именно из-за закона об ограничении влияния олигархов. Но уточнил: передача лицензий вовсе не означает передачи активов и брендов связанной с ним медиа-империи.

У Ахметова есть компаньон – Вадим Новинский, внефракционный депутат Верховной Рады, избранный жителями Мариуполя. Так младший партнер формально привязывал Ахметова к политике. 6 июля Новинский на своем сайте разместил сообщение: «Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов».

На это заявление тут же отреагировал министр юстиции Украины Денис Малюська: «Новинский — это была прямая связь для того, чтобы признать Ахметова олигархом. Потому что они партнеры по бизнесу и здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который добавлял бы и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Отказ же Новинского от мандата «убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова».

Итак, исчезла первая причина причисления Ахметова к списку олигархов. Но тот сделал и второй шаг.

Ринат Ахметов объявил о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса: «Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа на Украине.

Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определённый законом для продажи медиаактивов, и ситуация между Россией и Украиной не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях. Общий объём инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил $1,5 млрд…».

Ахметов поблагодарил всех за общий труд и за общий успех, отдельно вспомнил о футбольных болельщиках (в медиагруппу входят каналы «Футбол 1/2/3»).

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”