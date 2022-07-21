 

Эксперт раскрыла проблемы льготной дачной ипотеки

21.07.2022, 12:48, Разное
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В июле 2022 года российские власти предприняли очередной шаг для поддержки населения в условиях экономической неопределенности. Правительство РФ запустило льготную дачную ипотеку на территориях, приравненных к сельским. Теперь потенциальные заемщики могут приобрести недвижимость в СНТ в кредит под 3%.

Эксперты отмечают, что спрос на жилье в садоводческих некоммерческих товариществах начал расти в период пандемии коронавируса, когда многие граждане ушли на удаленную работу и самоизоляцию. Некоторые из них решили отдать предпочтение жизни на свежем воздухе еще и для того, чтобы заменить отдых в условиях закрытых границ.

Однако у льготной дачной ипотеки есть свои проблемы, уверена специалист по недвижимости Ирина Радченко. В интервью “Радио 1” она подчеркнула, что в России необходимо запустить масштабную федеральную программу по строительству одноэтажных домов. По словам эксперта, данный государственный проект позволил бы улучшить сектор загородного жилья, повысить комфорт и привлекательность недвижимости.

По словам специалиста, сегодня сельские территории не обладают особыми удобствами. Радченко полагает, что при росте цен на дома в СНТ они все же не будут соответствовать необходимому уровню жизни. Она не исключила, что субсидирование может быть направлено в сферу “не особо ликвидного жилья”. При этом эксперт поддержала решение о введении льготной ипотеки для дач.



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