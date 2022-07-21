В Сибири проводят спецоперацию по спасению белого медведя

В Красноярском крае уже второй день проходит спецоперация по спасению белого медведя. В пасти у зверя застряла консервная банка. Сибиряки даже сняли на видео косолапого, который от отчаяния сам пришел к людям за помощь.

Как отмечает портал “Подмосковье сегодня”, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Диксон. Медведь фактически поплатился из-за любви к сладкому. Он не смог самостоятельно избавиться от банки из-под сгущенки.

По данным телеканала “360”, местные жители не стали самостоятельно лезть в пасть к дикому зверю и пригласили специалистов из Московского зоопарка, которые и должны избавить медведя от металлической банки.

Ситуация находится под контролем главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Она подчеркнула, что ветеринары из Москвы получили разрешение для проведения спасательных работы. Специалисты намерены сначала обездвижить зверя, а уже потом удалить банку. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.