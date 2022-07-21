 

В Москве нашли труп отставного генерала ФСБ

21.07.2022, 12:45, Разное
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В Москве в подъезде жилого дома на Качалинской улице обнаружили тело мужчины. Как сообщает URA.RU, им оказался отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев.

Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ. В полицию обратилась жена, которая рассказала, что муж ушел на прогулку и не вернулся домой. Об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Есть сведения, что в последнее время 76-летний генерал испытывал проблемы со здоровьем и финансовые трудности. По данным РИА ФАН, тело отправлено на экспертизу.



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