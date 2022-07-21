Мнение: Как можно предпочесть Латинскую Америку России?

Долго ещё нам будут аукаться управленческие методы Сталина. Репрессии закончились много десятилетий назад, но многие до сих пор думают, будто им что-то угрожает в России. Я говорю сейчас не про пособников США, — с ними всё понятно, — а про обычных людей, которые, например, долго жили за границей.

Блогер statistiki пишет:

…даже там, на Кипре, есть наши люди, которые тоже считают, что Крым наш, которых устраивает, что Путин больше 8 лет у власти, которые тоже годами возмущались приближением границ НАТО к России, которые знают, что “своих не бросаем” — это про наших людей в ЛНР и ДНР, которых мы не бросили, и на подмогу к которым в 2022 пришли наши войска, которые не испытывают затруднений в оценке личности Бандеры… таких людей достаточно много…

…У меня есть товарищ, который живёт в Германии, зовут его, допустим, Василий.

Васе сейчас чуть за 30, он очень хорошо окончил одну из лучших школ страны, получил хорошее вузовское образование по специальности «информатика», диплом у него красный. Он высококвалифицированный программист с очень редкой специализацией, его основные клиенты – западные компании.

Вася по политическим взглядам трезвенник: хорошее называет хорошим, плохое – плохим, о сторонниках Навального не очень высокого мнения, бюрократию российскую самыми плохими словами поминает.

Хорошее образование не позволяло Василию считать Крым ненашим, он помнит, что и Крым, и значительная часть Украины политы русской кровью.

Вася уехал из Санкт-Петербурга в Германию в 2016 году, так как после 2014 года возникли трудности с работой из России, он стал получать меньше заказов, а переезд дал ему возможность больше зарабатывать. В России же такие специалисты как он мало востребованы в силу узкой специализации.

Лично я думаю, что нет ничего постыдного в том, чтобы жить за границей: у нас свободная страна, в конце концов, а возможность пожить в другой стране очень хорошо избавляет от розовых очков.

Василий холост, детей у него нет, недвижимости тоже нет. После всех расходов у него остаётся несколько тысяч евро чистыми ежемесячно. Излишек Василий направляет на покупку ценных бумаг и биткоина.

Василий считает, что нам надо было после первых санкций, обусловленных СВО, перекрыть европейцам вентиль (нет, я не опечаталась, написав “живёт в Германии”).

Я поговорила с ним откровенно, не думает ли он, что в случае войны России и НАТО его будут считать шпионом в Германии. И он ответил, что да, он так думает. А ещё, и это очень печально: он думает, что в случае возвращения в Россию его будут считать шпионом наши.

Поэтому, увы, он думает не о возвращении в Россию, а о переезде в Латинскую Америку – там люди за русских болеют, и ждут не дождутся, когда же мы дадим леща американцам. Товарищ мой радуется, что не успел обзавестись жильём в Германии – всё же оно сильно привязывает, а так, налегке, быстро переезжать в случае чего будет проще.

А мне за Державу обидно! Почему высококвалифицированный разработчик не в Россию возвращается? Почему либералы так демонизировали страну, что наши боятся возвращаться?

Откуда вообще мысль, что все, кто вернётся в Россию, столкнутся чуть ли не со сталинскими лагерями? Я обсуждала это с айтишниками, проживающими постоянно в России: да, многие наши уверены, что раз так в 1937 было, то будет и в 2022, и возвращаться в Россию опасно. Мне кажется, что это недоработка нашей пропаганды.

Уверена, что мой товарищ не один такой. А ещё я уверена, что наша страна нуждается в возвращении своих граждан вообще и квалифицированных разработчиков в частности. Мне кажется, для возвращения наших нам стоит поработать с их страхами.