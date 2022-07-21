Компания SUZUKI представила новый кроссовер GRAND VITARA 2022 года для рынка Индии

Японская марка Suzuki презентовала на индийском рынке новый кроссовер под названием Suzuki Grand Vitara.

Представленный экземпляр поступит в продажу в нескольких конфигурациях с гибридной силовой установкой. Что касается внешнего вида, среднеразмерный кроссовер Grand Vitara существенно отличается от предшественника. Здесь максимально модернизировали крылья, двери, головную оптику, крышу и светодиодные фары.

Под капотом в базовой версии установлен 1,5-литровый двигатель и стартер-генератор с общей отдачей 103 л.с. Кроме того, покупателям доступны комплектации с автоматической или механической коробкой передач. Новый кроссовер Grand Vitara оснащен исключительно переднеприводной системой.