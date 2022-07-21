 

Москва заявила об уверенности в освобождении ДНР от неких украинских неонацистов

21.07.2022, 12:09, Новости дня
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Москва рассчитывает на то, что в ближайшее время Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от украинских неонацистов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая народная республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», – передает ТАСС слова дипломата.

Она отметила, что столица ЛНР и другие населенные пункты республики находятся в большей безопасности после ее освобождения от украинских боевиков.

По словам Захаровой, киевский режим продолжает терроризировать Донбасс в стремлении нанести максимальный ущерб и убить как можно больше людей.

«Киевский режим в яростной ненависти продолжает терроризировать Донбасс, отдавая преступные приказы об ударах по объектам гражданской инфраструктуры, жилым массивам, стремясь уничтожить как можно больше людей, причинить максимальный ущерб гражданам. Вооруженные формирования Украины используют крупнокалиберные минометы, тяжелую артиллерию, ракетные установки из стран НАТО. Вот так они относятся к тем, кого все это время называют своими гражданами», – сказала она.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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