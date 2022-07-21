 

ВСУ якобы ударами РСЗО подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

21.07.2022, 12:09, Новости дня
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Украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области, один из таких моментов попал на видео, сообщили местные фермеры.

«Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилетов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено. Мы надеемся, что в итоге будет уничтожен не весь урожай и удастся хоть что-то собрать», – передает РИА «Новости» слова работающего в Пологском районе фермера.

На кадрах видны выгоревшие поля, часть из них еще не затронута огнем, но кругом стелется и поднимается дым. Возгорание травы видно также у железнодорожного полотна.

Уточняется, что в данный момент аграрии боятся выезжать в поля, поскольку всегда есть угроза нанесения удара со стороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что механизм ООН по «зерновому вопросу» подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, которые уже определены.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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