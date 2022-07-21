 

«Отец мечтает лежать у камина в кресле-качалке с грелкой» – обнародована основная часть дневника Хантера Байдена

21.07.2022, 11:32, Разное
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Американский телеканал Fox News опубликовал полную версию дневника Хантера Байдена.

Записи сына действующего президента США подтверждают информацию, что американский лидер хотел бы подать в отставку и уйти на покой. Например, 15 марта 2022 года Байден-младший говорил о желании отца «лежать у камина в кресле-качалке»:

– Час разговаривал с папой. Он признался, что мечтает лежать у камина в кресле-качалке с грелкой и пить тёплый чай с молоком. Его безумно тяготит бремя власти. Он понимает, что ему осталось не так много и сейчас у него одно желание – отдохнуть вместе с близкими.

Аналогичные записи весной делала и дочка американского президента Эшли, дневник которой был обнародован несколько недель назад.

– Отцу в тягость вся эта история с Украиной и Россией. Будь его воля, он бы уже был на пенсии и нянчился бы с внуками. Он смертельно устал, да и по здоровью сильно сдал в последнее время. Буду настаивать, чтобы он ушёл в отставку, – записала Эшли Байден 4 апреля 2022 года.

По информации газеты The New York Times, Джо Байден за последние месяцы несколько раз поднимал вопрос о своей отставке. Но демократы опасаются, что в условиях разгорающегося экономического кризиса, роста инфляции и внешнеполитических неудач их кандидат проиграет выборы и в Белый дом вернётся Дональд Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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