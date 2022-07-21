Словно в Ираке — американские генералы якобы врут об успехах Украины

Отставные американские военные неустанно твердят в интервью, что РФ находится на грани поражения, а Украина выигрывает, однако убедительных доказательств всего этого почему-то не видно. Как пишет старший научный сотрудник по приоритетам обороны, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, похожая ситуация была в Ираке, и все прекрасно помнят, как обученные американцами Иракские силы безопасности столкнулись с хоть сколько-нибудь серьёзным давлением и рассыпались как карточный домик.



AP

Наслушавшись по телевизору комментариев и интервью отставных генералов, немудрено поверить, что РФ и впрямь на грани поражения, а Украина выигрывает. Однако, как уверен старший научный сотрудник по приоритетам обороны, бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, из анализа реального положения дел на поле боя становится очевидным, что генеральское бахвальство продолжает давнюю традицию радужных обещаний, которые слишком часто оказываются катастрофически неверными.

Как пишет Дэвис в статье для портала 19FortyFive, отставной генерал Бен Ходжес заявил на прошлой неделе, что после четырёх месяцев боевых действий русские «истощены», и предположил, что если единый Запад «продержится до конца года», то конфликт закончится уже в начале 2023-го. В начале июля другой отставной генерал, Марк Хертлинг, пообещал в эфире CNN «постепенный перелом ситуации», поскольку Украина получает всё больше западной артиллерии. А 10 июля бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин, вторя коллегам Ходжесу и Хертлингу, заявил в эфире Fox News, что, несмотря на успехи РФ в Донбассе, у украинцев всё ещё есть «реальная возможность», поэтому их не стоит недооценивать. Однако, отмечает автор, убедительных доказательств всего этого почему-то не видно.

Он считает, что, без всяких сомнений, русские понесли потери в личном составе и технике, однако ничто не говорит о том, что они хоть сколько-нибудь «истощены». Основная масса обещанной Западом артиллерии уже доставлена, и продвижения РФ в Донбассе это не только не остановило, но даже не замедлило. Пусковые установки HIMARS позволили Украине ударить по глубокому тылу русских и причинили ущерб, однако даже это не привело хоть к сколько-нибудь заметному сокращению интенсивных обстрелов украинских позиций, которые ведутся каждый день.

Кроме того, ничто не снизило украинских потерь от российской артиллерии, ракет и танкового огня. По сообщениям, Киев теряет до 1000 человек в день. Не изменилась и расстановка сил в воздухе: в небе господствует Россия, совершая до 300 вылетов в сутки против всего 20 у Украины. Наконец, украинским гаубицам катастрофически не хватает снарядов, тогда как РФ может позволить себе их производить практически в неограниченных количествах.

«Таким образом, мысль, что Украина сможет остановить продвижение российских войск, а затем перейти к контрнаступлению и отбросить путинские войска (а Ходжес предсказывал, что это произойдёт уже к концу года), лишена всяких оснований. Но слышать из уст действующих и отставных американских генералов столь же оптимистичные и шапкозакидательские заявления, напрочь оторванные от боевой реальности, нам далеко не впервой — за последние два десятилетия они уже звучали не раз», — пишет Дэниел Дэвис.

В качестве примера он приводит операцию «Иракская свобода». В марте 2003 года США вторглись в Ирак. Начальная фаза войны имела безоговорочный успех: американцы свергли Саддама Хусейна и разгромили иракскую армию чуть более чем за месяц. Но вскоре дела пошли наперекосяк, поскольку почти сразу по завершении первого этапа американские власти распустили уцелевшие элементы иракской армии, в которой преобладали сунниты. И через несколько месяцев возникло суннитское повстанческое движение. Следующие три года повстанческое движение нарастало, и в результате вспыхнуло насилие. В январе 2007 года президент Джордж Буш направил войска на его усмирение.

Возглавить наступление Буш поручил генералу Дэвиду Петреусу, и в ближайшие полтора года новая тактика Петреуса действительно снизила насилие в стране. Тогда Буш приказал завершить вывод американских войск к декабрю 2011 года, приказав военным обучить Иракские силы безопасности (ИСБ), чтобы они могли сами обеспечивать безопасность своей страны. Генерал-майор Марк Хертлинг, тогдашний командир 1-й бронетанковой дивизии и многонациональной дивизии «Север», заявил в феврале 2008 года, что иракское правительство «действует всё расторопнее», а работать с «замечательными Иракскими силами безопасности» — «большая честь».

Дэвис вспоминает, как в 2009 году он работал в группе воинской подготовки и обучал иракский батальон на границе с Ираном. Все несколько месяцев он видел одно и то же: иракские солдаты искренне не желали учиться, не прилагали к этому никаких усилий и к нашему уходу заметного улучшения не добились. Позже он общался с десятками других американских офицеров, занимавшихся тем же самым, — и у всех была та же картина.

Позже мир выяснил, насколько недееспособны оказались ИСБ: в июне 2014 года сравнительно небольшая группа боевиков ворвалась в Мосул и обратила в бегство целые части иракской армии. Как позже отмечали аналитики, причиной «поразительной слабости» иракской армии стал отнюдь не натиск террористов, а систематические провалы ИСБ, которые и привели к окончательному краху.

«Однако долгие годы генерал за генералом всеми правдами и неправдами твердили американскому народу, что ИСБ крепнут, берут инициативу на себя и отвечают за безопасность своей страны. Но как только ИСБ столкнулись с хоть сколько-нибудь серьёзным давлением, они рассыпались как карточный домик», — отмечает автор материала.

По его мнению, сегодня этот же необоснованный оптимизм повторяется на Украине. Никаких оснований утверждать, что украинская армия перейдёт в наступление через несколько месяцев и вытеснит Россию уже к концу года, как уверяет генерал Ходжес, нет, а опасность такого рода заявлений кроется в том, что они внушают украинскому народу призрачную надежду, американцам дают превратное представление, а конгресс убеждают и дальше выделять средства на наверняка провальную стратегию.

«Так что пора уже перестать брать на веру привычный ура-оптимизм генералов — как отставных, так и действующих», — заключает бывший подполковник армии США.