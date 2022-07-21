 

В ЕС начали догадываться о неэффективности антироссийских санкций

21.07.2022, 11:22, Разное
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Евросоюз понял, что он не смог ослабить Россию даже «максимальными» санкциями, поэтому его дальнейшие ограничения окажутся ещё менее действенными. Кроме того, по мнению экспертов, на фоне экономических и энергетических проблем в блоке растёт недоверие к Вашингтону, который выступает за усиление давления на Москву, пишет Global Times.


AP

Накануне министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы обсудить новые санкции против Москвы. В частности, они рассматривали возможность запрета на покупку российского золота, пишет Global Times.

Ранее эти шаги были согласованы на недавнем саммите «Большой семёрки». Однако многие наблюдатели сходятся во мнении, что новые санкции в случае их принятия будут «чисто символическими».

ЕС осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже «максимальными» санкциями, поэтому любые дальнейшие ограничения будут всё менее эффективными. Такую точку зрения в интервью изданию высказали ряд экспертов, в том числе директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

По его словам, дальнейшее давление на Россию зависит от Вашингтона, с которым Брюссель во многом координирует свои действия. Однако в ЕС «усиливается беспокойство относительно США и крепнет уверенность в том, что на них нельзя полагаться», считает аналитик.

Он и его коллеги обращают внимание, что некоторые европейские страны, включая Латвию и Чехию, выступают за новые раунды санкций против Москвы. Вместе с тем в организации всё отчётливее понимают, что результат этих мер «становится всё слабее».

Многие европейские страны опасаются, что РФ может сократить или даже навсегда прекратить поставки газа в Европу. Беспокойство усиливает то, что они до сих пор «не разработали осуществимый план на предстоящую суровую зиму», отмечает издание.

Переживающему энергетический кризис блоку также становится всё труднее помогать Украине. Из-за экономических проблем ЕС пока удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает одну девятую суммы, которую он обещал предоставить Киеву в мае, отмечает Global Times.



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