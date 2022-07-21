Рак у президента: Байден рассказал о смертельном заболевании

Столь откровенное признание он сделал в ходе выступления в штате Массачусетс. Лидер Америки заявил, что в этом виновата плохая экология, пишет “Царьград”. Байден заявил, что в Делавэре, неподалеку от которого он провел детство, было так много нефтеперерабатывающих заводов, что во время холодов водители были вынуждены “смывать нефтяные пятна” со стекол. Его слова приводит RT.

“Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак”, – признался американский президент. Как отмечает телеканал “360”, многие не поверили в слова политика, предположив, что он снова оговорился. Но, как оказалось, перед вступлением в должность Байден прошел курс лечения от рака кожи. Видео с интервью приводит URA.RU.