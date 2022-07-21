Володин рассказал о целях Байдена в Украине

Осенью 2022 года состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Байдену важно сохранить в законодательном органе большинство своих сторонников, в противном случае ему могут объявить импичмент, объяснил спикер.

Украина играет важную роль в грядущих выборах, отметил Володин. Он напомнил, что в должности вице-президента США Байден активно участвовал в украинской политической жизни, был сторонником Майдана и поддержал государственный переворот.

Глава Белого дома намерен вести боевые действия до последнего украинца, он сделал все, чтобы не допустить мира в Донбассе, добавил спикер.

“Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет”, – подчеркнул политик.

По словам Володина, президент США цепляется за власть и ввергает мир в вооруженный конфликт и экономический кризис. Спикер обратил внимание, что инфляция в Соединенных Штатах бьет рекорды, а в Евросоюзе зафиксирован максимальный рост цен за весь период наблюдения.

Что качается Украины, то она потеряла суверенитет и находится на грани распада, констатировал Володин. “Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?” – заключил спикер.

Ранее Володин заявил о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.