Концерн GREAT WALL запатентовал в РФ брутальный флагманский пикап CANNON

Китайский автогигант Great Wall запатентовал на российском рынке две модели пикапов под названиями Wingle 7 и Poer.

В Сети уже доступны патентные изображения, по которым можно рассмотреть внешний вид. Эксперты констатировали, что одна из новинок обладает многочисленными сходствами с Ford F-150. Салон автомобиля оказался достаточно привлекательным за счет дорогих материалов отделки. В частности, здесь применили кожаные кресла, цифровую приборную панель и крупный мультимедийный экран.

Под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор на 224 л.с. Также появится версия с 3-литровым агрегатом на 354 л.с. мощности. В обеих комплектациях предусмотрена система полного привода и девятиступенчатая автоматическая коробка передач.