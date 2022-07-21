 

Концерн GREAT WALL запатентовал в РФ брутальный флагманский пикап CANNON

21.07.2022, 11:00, Разное
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Китайский автогигант Great Wall запатентовал на российском рынке две модели пикапов под названиями Wingle 7 и Poer.

В Сети уже доступны патентные изображения, по которым можно рассмотреть внешний вид. Эксперты констатировали, что одна из новинок обладает многочисленными сходствами с Ford F-150. Салон автомобиля оказался достаточно привлекательным за счет дорогих материалов отделки. В частности, здесь применили кожаные кресла, цифровую приборную панель и крупный мультимедийный экран.

Под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор на 224 л.с. Также появится версия с 3-литровым агрегатом на 354 л.с. мощности. В обеих комплектациях предусмотрена система полного привода и девятиступенчатая автоматическая коробка передач.



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