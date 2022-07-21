Замшевую куртку можно сочетать с юбкой и модными сапогами: несколько образов для поздней весны

Бывают такие денечки, когда еще не очень жарко, но и не сильно холодно. Встает вопрос, что носить в такую погоду? Ведь стильно и модно хочется выглядеть в любое время года. Предлагаем вам шесть интересных решений по подбору одежды, когда погода еще не слишком балует своим теплом.

Юбка, сапоги, замшевая куртка

Обратите внимание на этот интересный вариант. Его прелесть заключается в том, что тонкую курточку можно снять, если вам будет жарко. Длинная юбка не защищает от холодного ветра. Зато с данной задачей превосходно справятся высокие сапоги. Этот аксессуар весной просто незаменим. Вы можете выбирать не только классические черные цвета, но и самые различные оттенки от светло-коричневых до бордовых. К такому наряду подойдет и массивная, спортивная обувь.

Топ с длинными рукавами, брюки и сандалии

Этот наряд включает в себя все тренды, которые будут актуальны на протяжении долгих лет. Блузка с рукавами-фонариками, брюки с высокой талией и сандалии на толстой подошве. Вам хочется еще утеплиться? Тогда добавьте носочки!

Блейзер, брюки, кроссовки

Свободный пиджак в стиле оверсайз всегда будет актуален. Добавьте легкую футболку и свободные, не стесняющие движений, брюки. Черный цвет останется классикой в любые времена. Осталось только надеть кроссовки и отправляться на работу или прогулку. Выглядите вы шикарно и круто.

Куртка, белая футболка и джинсы

В холодную и мрачную погоду настроение можно поднять с помощью одежды. Отложите в сторону черные и серые цвета. Возьмите для создания солнечного настроения белые, бежевые или другие оттенки. В такой одежде хочется мечтать о чем-нибудь светлом и прекрасном. Поэтому, не стоит отказываться от светлых оттенков, опасаясь, что такие вещи будут быстрее пачкаться в непогоду. Белый цвет позволит вам всегда выглядеть молодо, свежо и роскошно.

Кардиган и джинсы

Для прохладной погоды этот комплект просто идеален. На первый взгляд кажется, что образ получается слишком простым, на самом деле это не так. Ведь к нему очень легко подобрать различные аксессуары. Хотите выглядеть более романтично? Добавьте изящную сумочку, а также туфли или полусапожки на каблучке. Кожаные ботинки или кроссовки подойдут для создания повседневного образа.

Платье и ботильоны

В холодную погоду не стоит отказываться от ваших любимых платьев с цветочными принтами. Добавьте к ним изящные ботильоны светлых оттенков. Вашим ножкам тепло и комфортно. К такому образу подойдет короткая кожаная или замшевая курточка, а также длинный плащ.