В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 4529 человек, на 4,9% больше по сравнению с 20 июля. Всего за сутки был выявлен 6391 новый случай COVID-19. Подтверждено 42 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.

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