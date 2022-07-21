 

В России за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек с коронавирусом

21.07.2022, 10:40, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 4529 человек, на 4,9% больше по сравнению с 20 июля. Всего за сутки был выявлен 6391 новый случай COVID-19. Подтверждено 42 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1110 человек, на 17,0% меньше по сравнению с 19 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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