США не хватит никакого оружия, чтобы обеспечить победу Украины над Россией

Курс Джо Байдена в отношении конфликта РФ и Украины оказался провальным, считает Ребекка Коффлер, экс-сотрудница разведуправления Пентагона. В своей статье для Fox News Коффлер отмечает, что США не хватит никаких запасов вооружений, чтобы обеспечить Украине выполнение её нынешних целей.

Политика Джо Байдена в рамках украинского кризиса стала провалом, пишет экс-сотрудница разведуправления Минобороны США Ребекка Коффлер в своей статье для Fox News. Военный конфликт продолжается уже пять месяцев, а президент США продолжает выписывать чеки Владимиру Зеленскому.

По мнению Коффлер, можно выделить пять ключевых ошибок Байдена, связанных с его политикой в отношении украинского кризиса. Первая заключается в том, что США не удалось эффективно провести политику сдерживания России, а также понять, что Москва действительно готовит спецоперацию. Вторая ошибка — Байден, по сути, дал РФ «зелёный свет» на начало операции, заявив в феврале, что США не будут вмешиваться в потенциальный конфликт.

Кроме того, Байден предоставил РФ преимущество в области тактического ядерного оружия, пишет автор. В марте президент США свернул программу крылатых ядерных ракет морского базирования, в рамках которой развивалась тактическая ядерная боеголовка для запуска с подводных лодок.

Следующий аспект заключается в том, что экономическая политика и «зелёная экономика» Байдена играют на руку российскому энергетическому сектору, отмечает Коффлер. Из-за мер, предпринятых Байденом, миллион баррелей американской нефти ежедневно не попадает на рынок. Этот шаг привёл к резкому росту цен на нефть, что, в свою очередь, сильно повысило доходы российского бюджета. Что же касается санкций, то они не изменили поведения РФ и при этом бумерангом ударили по США и их союзникам.

В заключение Коффлер пишет, что неограниченные поставки вооружений на Украину лишь продлевают конфликт и опустошают американские оружейные запасы. При этом никакого оружия не хватит, чтобы обеспечить Украине выполнение её нынешних целей, поскольку российская армия располагает куда более широкими возможностями, нежели украинская.