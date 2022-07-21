 

Мишустину предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

21.07.2022, 9:52, Разное
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Налоговое законодательство РФ предполагает, что при приобретении дома или квартиры гражданин может вернуть часть затраченных средств. Сегодня ставка равняется размеру НДФЛ и составляет 13%. Однако данное условие распространяется не на всю сумму покупки, а лишь на два миллиона рублей. Меж тем, риелторы полагают, что в России необходимо увеличить размер налогового вычета.

Соответствующее предложение они уже направили председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Как сообщает газета “Известия”, документ сейчас находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Однако в Государственной Думе идею риелторов уже поддержали.

По данным портала VSE42, в документе говорится, что сегодня россияне могут оформить налоговый вычет при покупке жилья максимум в размере 260 тысяч рублей. Меж тем, эксперты полагают, что данная сумму не соответствует современным ценам на недвижимость.

Риелторы предложили главе кабмина увеличить сумму, на которую можно оформить возврат части затраченных средств при покупке недвижимости, с двух до шести миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также для ряда регионов на севере и востоке страны. Кроме того, они посчитали необходимым установить для остальных субъектов России налоговый вычет до четырех миллионов рублей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.



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