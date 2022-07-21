 

Вся черная! Раздетое тело дочери Толкалиной нашли за городом в траве

21.07.2022, 9:52, Разное
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Всем происходящим в своей жизни 23-летняя Мария Михалкова-Кончаловская активно делится в соцсетях. Сначала девушка с радостью и волнением ждала потомства своей любимой кошки, затем грустила, потеряв одного малыша, потом была поражена диагнозом, который может настигнуть саму любимицу, если ту не стерилизовать. Вероятно, откровенное общение с подписчиками помогает дочери Любови Толкалиной облегчить душу и найти некое успокоение.

Фолловеры Марии в свою очередь уже давно привыкли к тому, что это яркая личность и неординарная натура. Однако даже привычных подписчиков дочь Толкалиной может удивить. Так накануне пользователи, зайдя в Сеть, нашли раздетое тело девушки, стоящей в траве. Она сфотографировалась обнаженной где-то в поле, за городом, встав при этом спиной к камере с зеркалом в руках.

Не все фанаты поняли мотив дочери Толкалиной, решившейся на такое фото. Кто-то не понял, зачем так обнажаться перед камерой и выставлять это на люди. Кто-то поразился тому, что Мария уже вся черная от покрывающих ее руки и плечи татуировок. Отсутствие цвета на фото и темные волосы девушки придали еще больше черноты, и снимок получился довольно мрачным. Впрочем, некоторые посчитали, что это все же красиво.

Сама дочь Любови Толкалиной описала резонансный снимок как “кое-что летнее” и не стала вдаваться в детали необычной съемки.



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