 

Компания OPEL снимет с производства модель INSIGNIA до конца 2022 года

21.07.2022, 9:33, Разное
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Сегодня стало известно, что компания Opel планирует отказаться от дальнейшего выпуска модели Insignia.

В частности, в 2022 году автомобиль окончательно уйдет с конвейера. Несмотря на то, что первоначальные планы компании были более долгосрочными в отношении модели Insignia, однако теперь принято окончательно решение. Что касается преемника для автомобиля, то его следует ожидать не ранее, чем в 2024 году.

Принятое решение об отказе от производства Insignia связано с необходимостью освободить мощности заводов для более перспективных моделей. В частности, в компании заинтересованы в дальнейшем расширении производства Astra. На данный момент подробности о новой модели пока умалчиваются, а сроки презентации засекречены.



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