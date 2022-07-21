Компания OPEL снимет с производства модель INSIGNIA до конца 2022 года

Сегодня стало известно, что компания Opel планирует отказаться от дальнейшего выпуска модели Insignia.

В частности, в 2022 году автомобиль окончательно уйдет с конвейера. Несмотря на то, что первоначальные планы компании были более долгосрочными в отношении модели Insignia, однако теперь принято окончательно решение. Что касается преемника для автомобиля, то его следует ожидать не ранее, чем в 2024 году.

Принятое решение об отказе от производства Insignia связано с необходимостью освободить мощности заводов для более перспективных моделей. В частности, в компании заинтересованы в дальнейшем расширении производства Astra. На данный момент подробности о новой модели пока умалчиваются, а сроки презентации засекречены.