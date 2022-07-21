 

Горьковский автозавод разрабатывает грузовичок «Песец» с ретро-дизайном

21.07.2022, 9:32, Разное
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В Горьком разрабатывают принципиально новый небольшой грузовой автомобиль, производство которого изначально будет «заточено» под усиленное импортозамещение в условиях незаконных западных санкций.

В сети появился один из эскизов микроавтомобиля, из которого следует, что новинку разрабатывают в модном сейчас стиле ретро.

Новинка имеет рабочее название «Песец», которое логично продолжает «звериную» линию автомобилей ГАЗ, однако едва ли станет торговой маркой. Основная особенность конструкции грузовика – возможность без кардинальных переработок устанавливать в него многие отечественные двигатели и трансмиссии, разработанные с 1950-х годов. Подобные морально устаревшие агрегаты в больших количествах хранятся на гражданских и военных резервных складах, в том числе абсолютно новые, законсервированные по всем правилам.

Ожидается, что автомобиль не будут переусложнять различного рода автоматикой и электроникой – он должен быть прежде всего дешёвым и универсальным. Для упрощения обслуживания решено отказаться и от усилителя тормозов и руля, а кабина не будет иметь утепления и печки (они будут только в специальной «северной» модификации). Владелец авто сможет купить комплект утепления и установить его самостоятельно, по заводской инструкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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