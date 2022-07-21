Херсон нанес ответный удар по позициям украинских войск
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По позициям украинских войск, обстрелявших минувшей ночью Херсон, нанесен ответный удар, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По врагам Херсона, по позициям украинских войск, которые обстреливают мирный Херсон и Херсонскую область, был нанесен ответный удар», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений.
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