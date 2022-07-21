 

Канадские фермеры пострадали из-за введения пошлин на удобрения из России

21.07.2022, 9:15, Новости дня
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Фермеры в Канаде пострадали из-за решения властей страны ввести 35-процентные пошлины на импорт российских азотных удобрений в рамках санкций против России, сообщили местные СМИ.

«Это влечет за собой крупные дополнительные затраты для фермеров. Мы просим поддержки у федерального правительства, чтобы компенсировать им эти тарифы», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Девуар» слова Гислена Жерве, председателя правления кооператива сельхозпроизводителей Квебека  Sollio («Cоллио»).

По словам Жерве, его компании придется заплатить на 10-15 тыс. канадских долларов (7,7-11,6 тыс. долларов США) больше, тогда как всем членам Sollio новые пошлины обойдутся в 30 млн канадских долларов (23,3 млн долларов США).

Глава ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек подчеркнул, что повышение тарифов усугубляет и без того сложную ситуацию для фермеров, вызванную увеличением расходов на топливо и технику. «Нет нужды страдать от этого дополнительного налога. Стоимость основных товаров уже удвоилась или даже утроилась по сравнению с 2021 годом», – отметил Овербек.

Как отметил сотрудник факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон, Канада производит большое количество калийных удобрений, однако азотные импортирует главным образом из РФ и с Украины. «Мы оказались в более сложной ситуации с точки зрения того, что доступно нашим сельхозпроизводителям», – сказал он. При этом, по его мнению, поиск других поставщиков не решит проблему, поскольку цены определяются мировым рынком.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что санкции против удобрений из РФ вернули Америку к навозу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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