 

Санкции законны – компании Абрамовича более 10 лет снабжали российскую армию, но отрицают это

21.07.2022, 8:48, Разное
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Российские «дочки» группы компаний Evraz, принадлежащей олигарху Роману Абрамовичу, более десяти лет сотрудничали с Росгвардией и предприятиями, которые снабжают армию, а также производят танки и взрывчатые вещества, пишет OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

Война в УкраинеАвторы проанализировали контракты с сайта Госзакупок и выяснили, что с 2015 по 2018 год «Евраз ЗСМК» получал контракты на доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения. Толуол используется при изготовлении взрывчатки. По данным OCCRP, стоимость исполнения этих договоров составляет свыше $2,8 млн.

Кроме того, в 2018 году «Евраз НТМК» предоставил сталь на $1,4 млн Уралвагонзаводу, который производит танки и другую транспортную технику, в частности, грузовые вагоны. В 2016 и 2017 годах компания также поставила на завод ванадиевый шлак, стоимость контрактов $227 тысяч. Ванадиевый шлак используется для производства оружия и легирования стали.

Продолжается ли сотрудничество компаний Абрамовича с российской армией и сейчас, после февраля 2022 года, сказать сложно — в ноябре 2021 года российские власти засекретили все закупки Росгвардии, ФСО, ФСБ и армии. Кроме того, Уралвагонзавод и другие концерны производят закупки по 223-ФЗ. В декабре 2017 года в закон были внесены изменения, и с того момента заказчики не обязаны направлять в реестр информацию об исполнителях договоров. Этим правом Уралвагонзавод и другие связанные с государством корпорации активно пользуются.

Вероятнее всего, сотрудничество продолжается, отмечает OCCRP. Такой вывод можно сделать из сообщения американской разведки, а также благодаря новому законодательству, фактически обязывающему подобные компании сотрудничать с военными. По данным разведки, в мае Уралвагонзавод, где производят танки, приостановил работу из-за нехватки сырья. При этом наиболее дешевым сырьем является сталь, а крупнейшим производителем стали в России как раз и является группа компаний Абрамовича Evraz.

В июле Госдума одобрила законопроект, обязывающий такие компании, как российские «дочки» Evraz, предоставлять товары и услуги военным. Юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не смогут отказаться от договоров и контрактов на поставку товаров и оказания услуг для армии. При этом Минобороны сможет менять условия контракта уже после его заключения.

В то же время в самой Evraz в марте 2022 года сообщили, что госконтракты компании в России никак не связаны с вооружением. Публикация появилась сразу после того, как Великобритания ввела против Абрамовича санкции, ссылаясь на давние связи с Владимиром Путиным. Британские власти высказывали подозрения, что Evraz поставляет российским военным заводам сталь для изготовления техники и пуль. В Evraz это продолжают категорически отрицать.



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