Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15 процентов

В Еврокомиссии представили план по преодолению дефицита газа, пишет Handelsblatt. Согласно ему, в период с августа по март следующего года предлагается сократить потребление газа на 15%: по расчётам Брюсселя, таким образом можно будет избежать дефицита газа зимой.



AP

Лишь одна спекулятивная новость о том, что «Газпром» продолжит газоснабжение Европы, стала демонстрацией российского могущества, пишет Handelsblatt: после этой новости индексы мировых акций резко пошли вверх. РФ хочет создать ощущение, что финансовые рынки в её руках.

Газ является важнейшим инструментом давления Москвы на Европу, отмечает Handelsblatt. Именно поэтому Еврокомиссия представила свой чрезвычайный план. Согласно плану, для того чтобы избежать дефицита газа зимой, европейские страны уже сейчас должны заметно сократить потребление. Цель заключается в том, чтобы за период с августа по март снизить потребление на 15% в сравнении со средним потреблением на таком отрезке. Согласно расчётам Еврокомиссии, такая мера позволит сэкономить около 45 миллиардов кубометров газа.

«Чем быстрее мы будем действовать, тем больше нам удастся сэкономить и тем более безопасным будет наше положение», — приводит издание слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как пишет Handelsblatt, конкретные меры экономии каждое государство ЕС будет разрабатывать под себя.

Выступая на пресс-конференции после саммита в Тегеране, Владимир Путин заявил, что «Газпром» и в будущем продолжит выполнять свои обязательства, однако если РФ не получит отремонтированную трубу для «Северного потока — 1» из Канады, то в конце июля прокачка газа по нему сократится. При этом фон дер Ляйен считает, что, несмотря на эти слова, полная остановка поставок всё равно не исключена.

Согласно подсчётам МВФ, полная остановка поставок газа из РФ обернётся для Европы рецессией. Особенно сильно пострадают такие страны, как Италия, Чехия, Словакия и Венгрия. В ФРГ в случае наихудшего сценария ВВП упадёт на 3%.