 

Украина заявила о «потенциальной угрозе» из Приднестровья

21.07.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Угроза со стороны российских сил в Приднестровье квалифицируется как потенциальная, сообщил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

Шевченко сообщил, что Киев «наблюдает за Приднестровьем». По его словам, украинская сторона «понимает, что, возможно, тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях». «Но мы также понимаем, что силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве», – сообщил он. Как сообщил Шевченко, «украинские военные говорят, что если потенциальная угроза может перейти в реальную», то «они готовы выполнять свою работу», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVR Moldova.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Die Welt: Вместо того, чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию

04.10.21 / Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах

09.08.20 / Лидеры Польши и Литвы призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия

19.01.21 / Компания Qualcomm разрабатывает новый чип для компьютеров на Windows

06.10.20 / В Киргизии призвали Россию не допустить вмешательства других стран в дела республики

01.05.21 / Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

30.06.21 / Арахамия рассказал, отстранит ли он Тищенко в связи с расследованием Bihus.info о схемах с Подольско-Воскресенским мостом

22.07.20 / Экс-заместитель главы Пентагона – США нужна новая военная стратегия, чтобы сдержать «китайскую агрессию»

12.01.21 / “Приводит к ошибочной ассоциации с Россией”. Тихановская предложила Литве изменить официальное название Беларуси на литовском языке

19.08.21 / Bloomberg – после захвата Кабула США поспешили заверить в своей приверженности Тайвань и других союзников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика