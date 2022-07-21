Украина заявила о «потенциальной угрозе» из Приднестровья

Угроза со стороны российских сил в Приднестровье квалифицируется как потенциальная, сообщил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

Шевченко сообщил, что Киев «наблюдает за Приднестровьем». По его словам, украинская сторона «понимает, что, возможно, тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях». «Но мы также понимаем, что силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве», – сообщил он. Как сообщил Шевченко, «украинские военные говорят, что если потенциальная угроза может перейти в реальную», то «они готовы выполнять свою работу», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVR Moldova.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.

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