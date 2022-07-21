Российский газ стал поступать в Германию после работ на «Северном потоке»

Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля, сообщил представителя компании – оператора Nord Stream AG.

«Газ снова течет [по трубопроводу]», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА слова представителя компании.

Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время. Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» непосредственно перед техническим обслуживанием – примерно 67 млн куб м в день. Это соответствует примерно 40-процентной загрузке газопровода.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.

В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из РФ в Германию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

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