 

Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья», который построили в российском Северодвинске

21.07.2022, 7:50, Новости дня
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Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья» во время планового выхода корабля для проведения ходовых испытаний у берегов штата Карнатака на юго-западе страны, сообщило издание India Express.

«Единственный в Индии авианосец «Викрамадитья» загорелся во время планового выхода для проведения ходовых испытаний у берегов Карвара в районе Уттар-Каннада штата Карнатака в среду», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Экипаж корабля справился с огнем, никто не пострадал. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Авианосец «Викрамадитья» перестроен из созданного еще в советские времена авианесущего крейсера «Адмирал Горшков».

Крупнейший экспортный контракт в сфере военно-технического сотрудничества по продаже и модернизации «Адмирала Горшкова» был заключен с Индией в 2004 году. Российские власти должны были передать «Викрамадитью» в 2008 году. Однако ремонт и модернизация советского авианесущего крейсера затянулись, и передача авианосца состоялась только 16 ноября 2013 года.

Вместе с авианесущим кораблем Индии было поставлено авиакрыло в составе истребителей МиГ-29К.

В апреле 2015 года Севмаш подписал контракт с ВМС Индии по обслуживанию авианосца «Викрамадитья».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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