 

Мнение: Борьба с кризисом в антироссийской коалиции

21.07.2022, 7:25, Разное
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Наблюдаются синхронные попытки атлантического истеблишмента купировать последствия политических кризисов в Италии и Британии.

1. После того, как премьер-министр Драги подал в отставку, ее сначала отклонили, а сейчас уже пытаются разыграть сценарий, где произойдет техническое переформирование правящей коалиции и переутверждение правительства через вотум доверия. Примечательно, что одной из главных целей Драги называет "противостояние с Россией".

2. Аналогичным образом можно наблюдать усилия по выведению Лиз Трасс в итоговое голосование на пост премьер-министра Британии, где Трасс рассматривается как продолжательница курса Джонсона, в то время как Сунак как ставленник Сити акцентирует больше внимание не на Украине, а на экономике.

Трасс и Драги необходимы операторам войны на Украине, чтобы отдалить открытый кризис коалиции в поддержку войны на Украине и не допустить отхода Британии и Италии от своих ролей в украинской войне ради стабилизации экономической ситуации. Поэтому одного пытаются сохранить, а вторую продвинуть. А население должно терпеть и прикручивать. Что будет делать ситуацию для итальянского и британского правительства в вопросах внутренней политики стабильно-неустойчивой.

Само собой, неустойчивой остается ситуация и во Франции с Германией, где провал правящих партий на выборах обостряет внутренние противоречия на фоне экономического кризиса.
Атлантистам сейчас предстоит предпринять немалые усилия, чтобы избежать расползания "антироссийской коалиции" из-за растущего социально-экономического напряжения.
Многое определит исход промежуточных выборов в США, где поражение демократов может запустить цепную реакцию в вассальных государствах.

Источник: Colonel Cassad



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