 

В Сколково изобрели нано-монокль, надевающийся прямо на глазное яблоко

21.07.2022, 7:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Резидент Сколково, компания «Поп-Тех» представила инновационную разработку в сфере коррекция зрения.

Команда представила нано-монокль, надевающийся непосредственно на роговицу глаза. Устройство получило название «Орлиный глаз-1Э-400». Толщина монокля составляет всего 100-150 тысяч нанометров, что делает его практически незаметным.

– Это настоящий прорыв в сфере офтальмологии. Множество людей с плохим зрением скажут спасибо нашим специалистам. Уверен, скоро весь мир откажется от очков и перейдёт на наш нано-монокль, – рассказал на презентации один из разработчиков.

Принцип работы устройства похож на обыкновенный монокль, но «Орлиный глаз-1Э-400» намного меньше своего старшего брата и изготовлен не из стекла, а из гидрофильной слюды природного происхождения. Он обладает мягкой структурой и идеально прилегает к глазному яблоку.

Хранится прибор в специально разработанном контейнере из нержавеющей стали. Для поддержания его в рабочей кондиции контейнер заполняется пятипроцентным раствором хлорида сурьмы. Для обеззараживания устройства ночью его следует держать в морозильной камере при температуре не более -10 °С.

Специалисты советуют первое время носить «Орлиный глаз-1Э-400» не более двух часов в сутки, пока не произойдёт полная адаптация глаза. После того как зрение полностью привыкнет, носить монокль можно до 5 часов в день. Так как прибор надевается только на один глаз, для удобства специалисты советуют носить глухую повязку на втором глазу.

В планах учёных Сколково разработка ещё нескольких инноваций в области офтальмологии, таких как нано-пенсне и микро-лорнет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.21 / Красивая прическа, которая подойдет даже для праздников. Переплетаю хвостики

14.02.22 / Назван эффективный способ снижения смертности от инсульта в России

20.10.21 / Роскачество: наушники AirPods 3 снижают качество звука при воспроизведении музыки на русском языке

12.07.22 / Мнение: Как китайцы починили социализм

14.06.21 / Для тех, кто не любит яркое, но хочет быть в тренде: минималистичный элегантный дизайн ногтей на лето

22.12.21 / Мнение: 9500 гвоздик товарищу Сталину

18.01.21 / Тайны третьего рейха: Секретная организация «Аненербе»

15.04.21 / Российских учёных, находящихся в местах лишения свободы, соберут в «научной колонии»

19.03.22 / Пришествие эпохи Z

11.05.21 / Псковский математик, разработавший способ моментально вычислять коррупционеров по декларациям, останется в СИЗО до суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика