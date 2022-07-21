В Сколково изобрели нано-монокль, надевающийся прямо на глазное яблоко

Резидент Сколково, компания «Поп-Тех» представила инновационную разработку в сфере коррекция зрения.

Команда представила нано-монокль, надевающийся непосредственно на роговицу глаза. Устройство получило название «Орлиный глаз-1Э-400». Толщина монокля составляет всего 100-150 тысяч нанометров, что делает его практически незаметным.

– Это настоящий прорыв в сфере офтальмологии. Множество людей с плохим зрением скажут спасибо нашим специалистам. Уверен, скоро весь мир откажется от очков и перейдёт на наш нано-монокль, – рассказал на презентации один из разработчиков.

Принцип работы устройства похож на обыкновенный монокль, но «Орлиный глаз-1Э-400» намного меньше своего старшего брата и изготовлен не из стекла, а из гидрофильной слюды природного происхождения. Он обладает мягкой структурой и идеально прилегает к глазному яблоку.

Хранится прибор в специально разработанном контейнере из нержавеющей стали. Для поддержания его в рабочей кондиции контейнер заполняется пятипроцентным раствором хлорида сурьмы. Для обеззараживания устройства ночью его следует держать в морозильной камере при температуре не более -10 °С.

Специалисты советуют первое время носить «Орлиный глаз-1Э-400» не более двух часов в сутки, пока не произойдёт полная адаптация глаза. После того как зрение полностью привыкнет, носить монокль можно до 5 часов в день. Так как прибор надевается только на один глаз, для удобства специалисты советуют носить глухую повязку на втором глазу.

В планах учёных Сколково разработка ещё нескольких инноваций в области офтальмологии, таких как нано-пенсне и микро-лорнет.

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