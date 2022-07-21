В Нью-Йорке во время работы застрелили члена съёмочной группы сериала «Закон и порядок»

Член съёмочной группы сериала NBC «Закон и порядок: организованная преступность» был застрелен на парковке в Нью-Йорке, пишет CNN. Нападавший скрылся, в данный момент следствие ведёт его поиски, а также определяет мотивы преступления.



AP

В минувший вторник в Нью-Йорке был застрелен 31-летний мужчина Джонни Писарро, работавший над сериалом «Закон и порядок: организованная преступность», пишет CNN. Преступление произошло утром на одной из парковок, в тот момент, когда Писарро находился в своей машине.

Как пишет издание, неизвестный открыл дверь машины Писарро и произвёл выстрел. Следователи сейчас заняты поиском преступника, а также пытаются выяснить его мотивы. Отмечается, что в рамках сериала Писарро занимался проверкой правильности парковки.

В заявлении выпускающего сериал канала NBC приносятся соболезнования родным и друзьям погибшего, а также говорится о помощи в расследовании преступления.

В конце мая завершился второй сезон сериала «Закон и порядок: организованная преступность», пишет CNN.