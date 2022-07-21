Он ведомый и не лидер — обозреватель Fox News о том, что Байдена никогда не воспринимали всерьёз как политика

Президент США Джо Байден — «очень опасный неумный человек», которого никто до прихода к власти не воспринимал всерьёз, а журналисты могли заставить сказать что угодно, заявил в эфире Fox News редактор The Washington Times Чарли Хёрт. По его словам, революционер Обама сделал Байдена вице-президентом для равновесия нового и старого, однако не мог и представить, что этот «белобрысый старый простак из Вашингтона» когда-либо станет лидером страны.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий программы «Прайм-тайм» на Fox News: Чарли Хёрт — редактор The Washington Times и обозреватель Fox News. Я хочу сказать, Чарли, ну, это же правда, да? Зачем ходить вокруг да около — он (Байден. — ИноТВ) просто не очень умный человек.

ЧАРЛИ ХЁРТ, редактор The Washington Times: Да, вы всё правильно поняли, а эта нарезка — это просто… Знаете, воспоминания — это одно, но когда доходишь до тех частей, где начинаешь замечать, какой на самом деле вред он наносит, это уже не так забавно. Но вы полностью правы: проблема с этим парнем в том, что он ведомый, — он не лидер, он всегда был ведомым. И ответ на ваш вопрос, почему Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента: потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь. Он был безобидным, никто не воспринимал его всерьёз. Они знали, что он говорил вещи, которые не соответствовали реальности, но им было всё равно. Идеальный кандидат на должность в Белом доме, особенно для такого человека, как Барак Обама, который во многом видел себя революционером. И он действительно очень отличался от других кандидатов. Он использовал Байдена для того, чтобы как бы уравновесить новизну своего президентства. И, конечно, как вы подчеркнули: он никогда и представить не мог, что Джо Байден когда-либо займёт (место президента. — ИноТВ), и вообще-то, когда Обама покинул офис, он проследил за тем, чтобы Байден не выдвигал свою кандидатуру на выборах после него (смеётся). Никогда и представить не мог, что он (Байден. — ИноТВ) попадёт в Белый дом.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Как вам кажется, СМИ знают, насколько Джо Байден тупой?

ЧАРЛИ ХЁРТ: Разумеется! То есть я помню, как годами освещал заседания в конгрессе и юридическом комитете сената, в котором он был председателем. Самое замечательное в Байдене было то, что его можно было заставить сказать что угодно. Возвращаясь к вопросу, он был, как микрофон: он делал что угодно. Он проглатывал что угодно и делал что угодно, и его можно было заставить сказать что угодно. Так что если ты репортёр и тебе нужно собрать сюжет и нужна чья-нибудь цитата — найди Джо Байдена в коридоре и можешь просто наплести ему с три короба. Он буквально скажет что угодно, а тебе удастся закончить сюжет. И будет без разницы, правда это или нет, помогло ему или навредило и так далее. Конечно, люди на следующий день прочитают об этом в газетах — никто всё равно не воспринимал его всерьёз. Так что от этого было ни холодно, ни жарко.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Да. Из всех наших президентов, которых я видел, он, пожалуй, самый тупой. У него нет никаких новых идей, никакой интуиции, он не может принимать решения. И мы с ним застряли ещё на два с половиной года.

ЧАРЛИ ХЁРТ: Он прячется за глупыми бестактностями и подобными вещами, но вы совершенно правы: позади них — очень опасный неумный человек.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Хорошо. Чарли Хёрт, спасибо, что пришли на «Прайм-тайм».

Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.