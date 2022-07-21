ЦРУ не нашло признаков работы Ирана над ядерным оружием

Иран вел работу над созданием ядерного оружия до 2004 года, но не возобновил ее, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс признал, что Тегеран нарастил возможности по обогащению урана – для накопления сырья для создания ядерной бомбы сейчас требуется «не год с лишним, а несколько недель». Однако, по его словам, «второй аспект заключается в том, возобновили ли иранцы работы по созданию ядерного оружия». По оценкам разведки США, «не возобновили», сказал Бернс, добавив, что «ЦРУ и все разведывательное сообщество за этим внимательно следит», передает ТАСС.

Напомним, Тегеран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, об этом говорится в неопубликованном докладе МАГАТЭ. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.

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