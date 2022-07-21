ЦРУ не нашло признаков работы Ирана над ядерным оружием
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Иран вел работу над созданием ядерного оружия до 2004 года, но не возобновил ее, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс признал, что Тегеран нарастил возможности по обогащению урана – для накопления сырья для создания ядерной бомбы сейчас требуется «не год с лишним, а несколько недель». Однако, по его словам, «второй аспект заключается в том, возобновили ли иранцы работы по созданию ядерного оружия». По оценкам разведки США, «не возобновили», сказал Бернс, добавив, что «ЦРУ и все разведывательное сообщество за этим внимательно следит», передает ТАСС.
Напомним, Тегеран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, об этом говорится в неопубликованном докладе МАГАТЭ. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.
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