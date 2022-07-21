 

ЦРУ не нашло признаков работы Ирана над ядерным оружием

21.07.2022, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иран вел работу над созданием ядерного оружия до 2004 года, но не возобновил ее, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс признал, что Тегеран нарастил возможности по обогащению урана – для накопления сырья для создания ядерной бомбы сейчас требуется «не год с лишним, а несколько недель». Однако, по его словам, «второй аспект заключается в том, возобновили ли иранцы работы по созданию ядерного оружия». По оценкам разведки США, «не возобновили», сказал Бернс, добавив, что «ЦРУ и все разведывательное сообщество за этим внимательно следит», передает ТАСС.

Напомним, Тегеран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, об этом говорится в неопубликованном докладе МАГАТЭ. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.20 / Блогер разоблачил фейки КПРФ о голосовании в Иркутской области

04.02.22 / Российские продажи автомобилей Geely в январе 2022 года выросли на 236%

28.09.20 / Прощание с первым главой Киевской госадминистрации Салием пройдет 30 сентября

05.03.21 / На астероиде Итокава обнаружена вода и органические вещества

17.04.21 / ГБР должно расследовать личный интерес замглавы САП Грищука, незаконно отменившего закрытие дела “Роттердам плюс” – адвокат

08.07.20 / Ведущие российские СМИ потребовали прозрачного расследования дела Сафронова

01.07.20 / Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

09.02.22 / Иностранную криптобиржу для работы в РФ обяжут иметь представительство в стране

27.05.21 / Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время

21.03.21 / Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика