Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как сообщил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.

Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.

«Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – сообщил Цинь Ган.

Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.

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