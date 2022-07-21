 

Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань

21.07.2022, 6:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как сообщил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.

Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.

«Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – сообщил Цинь Ган.

Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.21 / Компания Xiaomi не считает браком недостатки своих смартфонов

29.06.20 / Станислав Черчесов: Гильерме сейчас номер один

03.09.20 / Кравчук: Скабеева мне не противник. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, тогда бы я сказал: “Это противник”

07.12.21 / Переговоры Путина и Байдена завершились

02.12.21 / В госбюджете 2022 года предусмотрена реконструкция 48 многопрофильных больниц – Ляшко

23.03.21 / В Общественной палате призвали к серьезному обновлению системы организации детского отдыха

08.10.20 / Террористы из исламистской группировки «Битлз» предстали перед американским судом

14.09.20 / Навальный уже встает с больничной койки – врачи “Шарите”

03.04.21 / В Москве два человека погибли в ДТП с такси и машиной каршеринга

20.04.21 / Daily Mail – из актёров в губернаторы — почти половина техасцев хочет увидеть Макконахи во главе штата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика