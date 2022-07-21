В честь Зеленского назвали беспозвоночное
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Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил британский научный журнал.
Как пишет Royal Society Open Science, морскую лилию назвали в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость». Останки лилии нашли в Эфиопии в 2021 году, они отправлены для дальнейшего исследования в Польшу. Находку относят к Юрскому периоду, передает РИА «Новости».
Напомним, древнейшего известного предка головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, назвали в честь главы Белого дома Джозефа Байдена.
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