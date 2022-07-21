Углекислый газ в атмосфере Земли отупляет людей

Повышение уровня CO2 в земном воздухе беспокоит экологов уже давно. Что самое страшное, как выясняется, этот процесс влияет на только на климат .

Согласно результатам последних исследований, избыток углекислого газа буквально сделает всех людей существенно тупее.

Исследование ученых из Университета штата Колорадо в Боулдере и их коллег из других научных организаций, показывает, что у растущего уровня CO2 в атмосфере есть еще более опасные последствия, чем глобальное потепление. Они обратили внимание на ряд работ, посвященных когнитивным функциям людей, находящихся продолжительное время в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа. На основе их результатов, исследователи построили оценочную модель, чтобы понять, как в будущем изменяющийся состав атмосферы повлияет на все человечество в плане интеллектуальных способностей.

Выводы неутешительные. Если взять пессимистичную оценку по росту концентрации углекислого газа в воздухе, то к 2100-му году люди станут значительно глупее. При этом, даже следование всем международным экологическим договорам о снижении выбросов парниковых газов, то есть, наиболее благоприятный из рассмотренных учеными сценариев, приведет к снижению уровня интеллекта большинства людей на десятки процентов. Похоже, у Греты Тунберг появился еще один весомый аргумент.

Статья является обзорной, то есть основана не на оригинальном исследовании, а содержит в себе анализ массива других научных работ по данной теме. Она была опубликована два года назад в журнале Американского геофизического союза и может стать отправной точкой для множества уточняющих и проверяющих данную гипотезу работ. Препринт доступен на сервере EarthArXiv.

Суть в следующем. Ученые очень давно обратили внимание, что студенты, работающие в душных помещениях показывают сниженную успеваемость. Этот вопрос подробно исследован и существуют даже специальные шкалы зависимости когнитивных функций человека от содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе.

Эти зависимости не линейны, да и на разные подсистемы нашего мозга CO2 влияет по-разному — где-то существенно, а где-то не очень. В целом, эффекты негативные и заметные, так что требование регулярно проветривать комнаты и аудитории максимально обосновано научно.

К сожалению, толку от хорошей системы вентиляции или настежь открытых окон не будет, если наружный воздух тоже содержит слишком много углекислого газа. Авторы работы опираются на два основных сценария: когда никаких мер по сдерживанию глобального потепления не принимается и наоборот, что все страны мира решили внезапно дружно подумать об экологии. В первом случае к 2100 году концентрация CO2 возрастет до более чем 930 ppm (частей на миллион), а во втором до 625.

Оба этих варианта вызывают серьезное беспокойство. Указанный диапазон концентраций как раз и находится в «красной» зоне влияния на человека. В подобной атмосфере люди хуже запоминают информацию, труднее распознают образы, а что самое главное — нарушается мышление, отвечающее за принятие решений.

Углекислота является вторым по степени влияния на климат Земли парниковым газом после водяного пара. С каждым годом его концентрация растет, в среднем, на 2-7 ppm. Снижение выбросов CO2 является одним из основных пунктов большинства программ по борьбе с глобальным потеплением.

Помимо этого, диоксид углерода играет очень важную роль в регуляции всей биосферы. С повышением его концентрации увеличиваются и занимаемые растительностью площади. Однако весь объем углекислого газа они все равно не могут поглотить. А что немаловажно, огромные биоценозы в океанах начнут вымирать еще раньше, чем леса, поля и планктон «съедят» хотя бы часть лишней углекислоты — по сути, этот процесс уже начался для коралловых рифов. Влияние данного фактора на экологию также крайне негативное.