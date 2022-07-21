Углекислый газ в атмосфере Земли отупляет людей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Повышение уровня CO2 в земном воздухе беспокоит экологов уже давно. Что самое страшное, как выясняется, этот процесс влияет на только на климат.
Согласно результатам последних исследований, избыток углекислого газа буквально сделает всех людей существенно тупее.
Исследование ученых из Университета штата Колорадо в Боулдере и их коллег из других научных организаций, показывает, что у растущего уровня CO2 в атмосфере есть еще более опасные последствия, чем глобальное потепление. Они обратили внимание на ряд работ, посвященных когнитивным функциям людей, находящихся продолжительное время в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа. На основе их результатов, исследователи построили оценочную модель, чтобы понять, как в будущем изменяющийся состав атмосферы повлияет на все человечество в плане интеллектуальных способностей.
Выводы неутешительные. Если взять пессимистичную оценку по росту концентрации углекислого газа в воздухе, то к 2100-му году люди станут значительно глупее. При этом, даже следование всем международным экологическим договорам о снижении выбросов парниковых газов, то есть, наиболее благоприятный из рассмотренных учеными сценариев, приведет к снижению уровня интеллекта большинства людей на десятки процентов. Похоже, у Греты Тунберг появился еще один весомый аргумент.
Статья является обзорной, то есть основана не на оригинальном исследовании, а содержит в себе анализ массива других научных работ по данной теме. Она была опубликована два года назад в журнале Американского геофизического союза и может стать отправной точкой для множества уточняющих и проверяющих данную гипотезу работ. Препринт доступен на сервере EarthArXiv.
Суть в следующем. Ученые очень давно обратили внимание, что студенты, работающие в душных помещениях показывают сниженную успеваемость. Этот вопрос подробно исследован и существуют даже специальные шкалы зависимости когнитивных функций человека от содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе.
Эти зависимости не линейны, да и на разные подсистемы нашего мозга CO2 влияет по-разному — где-то существенно, а где-то не очень. В целом, эффекты негативные и заметные, так что требование регулярно проветривать комнаты и аудитории максимально обосновано научно.
К сожалению, толку от хорошей системы вентиляции или настежь открытых окон не будет, если наружный воздух тоже содержит слишком много углекислого газа. Авторы работы опираются на два основных сценария: когда никаких мер по сдерживанию глобального потепления не принимается и наоборот, что все страны мира решили внезапно дружно подумать об экологии. В первом случае к 2100 году концентрация CO2 возрастет до более чем 930 ppm (частей на миллион), а во втором до 625.
Оба этих варианта вызывают серьезное беспокойство. Указанный диапазон концентраций как раз и находится в «красной» зоне влияния на человека. В подобной атмосфере люди хуже запоминают информацию, труднее распознают образы, а что самое главное — нарушается мышление, отвечающее за принятие решений.
Углекислота является вторым по степени влияния на климат Земли парниковым газом после водяного пара. С каждым годом его концентрация растет, в среднем, на 2-7 ppm. Снижение выбросов CO2 является одним из основных пунктов большинства программ по борьбе с глобальным потеплением.
Помимо этого, диоксид углерода играет очень важную роль в регуляции всей биосферы. С повышением его концентрации увеличиваются и занимаемые растительностью площади. Однако весь объем углекислого газа они все равно не могут поглотить. А что немаловажно, огромные биоценозы в океанах начнут вымирать еще раньше, чем леса, поля и планктон «съедят» хотя бы часть лишней углекислоты — по сути, этот процесс уже начался для коралловых рифов. Влияние данного фактора на экологию также крайне негативное.
Смотреть комментарии → Комментариев нет